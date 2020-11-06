Москва, , 17:23 — REGNUM Обкатку в Сирии в условиях реальных боевых действий прошли все командиры полкового звена и выше, штабные работники и вооружение, а также была проверена отечественная система военного образования, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в документальном фильме, показанном 6 ноября телеканалом «Звезда».

По словам главы российского военного ведомства, в ходе военной операции в Сирии было проверено «практически всё» российское оружие.

«Все командиры полков, командиры дивизий, армий, все командующие округами, все начальники штабов, все начальники служб, все прошли через Сирию за это время», — сказал Сергей Шойгу.

«Мы проверили нашу систему образования — так ли учим и тому ли учим», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 года в Сирии началась военная операция Вооруженных сил России. По просьбе сирийского правительства ВС РФ переломили ход войны против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при их участии сирийская армия вернула под контроль законных властей большую часть территории страны, а террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпела полное военное поражение.

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