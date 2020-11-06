Москва, 6 ноября 2020, 17:17 — REGNUM Игорь Калабухов назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Боснии и Герцеговине, сообщается 6 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, ранее, 6 ноября, Пётр Иванцов был освобождён от должности посла России в Боснии и Герцеговине. Эти функции Иванцов выполнял с 2014 года.
Калабухов ранее являлся замдиректора четвёртого европейского департамента МИД РФ. Департамент специализируется на Балканах и Турции.