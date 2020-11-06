Подгорица, , 17:06 — REGNUM Для Европейского Союза очень важно, чтобы правительство Черногории использовало ближайшие месяцы для ускорения политических процессов и реформ, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро Эрнандес.

Отвечая на вопрос радио и телевидения Черногории (RTCG) в Брюсселе по случаю объявления технического правительства, она сказала, что ЕК не комментирует состав национальных правительств.

Комиссия заявляет, что они рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Черногории, «которое сможет осуществить реформы, связанные с ЕС».

«Черногория находится на продвинутой стадии процесса вступления в ЕС, и для нас было бы очень важно увидеть, как новое правительство использует ближайшие месяцы для ускорения политических и экономических реформ. Следующим большим достижением для нас будет выполнение правительством предварительных критериев, предусмотренных в главах 23 и 24, что поможет стране продвинуться в переговорном процессе», — сказала Писонеро Эрнандес.

Он отмечает, что этот вопрос подробно и четко освещен в недавно представленном отчете о ходе работы по Черногории.