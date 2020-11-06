Белград, , 17:10 — REGNUM Министр иностранных дел Николай Селакович встретился вечером 5 ноября в Антальи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях неформальной конференции министров иностранных дел стран-участников процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В беседе с турецким коллегой Селакович выразил надежду на повышение уровня двусторонних отношений, интенсификацию политического диалога, углубления сотрудничества, взаимного доверия и уважения.

Селакович отметил, что взаимопонимание президентов Сербии и Турции Александра Вучича и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также их личные контакты внесли значительный вклад в развитие политических, экономических и двухсторонних отношений в других областях.

Селакович, напомнив, что в прошлом году исполнилось 140 лет со дня установления дипломатических отношений, отметил, что история сербско-турецких отношений выходит далеко за рамки этого события и обязывает обе страны продолжать совместную работу по укреплению сотрудничества и поддержке мира и стабильности в регионе.

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