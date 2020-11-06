Бишкек, , 16:48 — REGNUM Представители властей Китая озвучили ряд требований, при выполнении которых может решиться вопрос увеличения объема грузоперевозок через киргизско-китайскую границу. Об этом стало известно в ходе встречи руководства таможенной службы Киргизии с местными бизнесменами.

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В ходе переговоров киргизские таможенники обратилась к китайским коллегам с просьбой пересмотреть время работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт», сделав его беспрерывным с 9:00 до 18:00 по местному времени, что позволило бы увеличить проходимость грузов через границу.

В ответ на это китайская сторона настояла на том, что при пересечении границы Киргизии с Китаем необходимо соблюдать нормы санитарно-технического состояния грузового автотранспорта и прицепов, не допускать к перевозкам неисправные и старые грузовики, учитывать совпадение технических параметров автотранспортных средств при перецепке грузов.

Еще одним обязательным условием Китай назвал обеспечение безопасности китайских компаний, работающих в Киргизии.