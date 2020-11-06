Подгорица, , 16:43 — REGNUM «Предлагаемый премьер-министром Здравко Кривокапичем новый состав правительства — позор для современной Черногории, и тот, кто поддерживает его самым прямым образом, наносит удар по ее гражданскому существу, которым мы гордимся», — говорится в заявлении социал-демократической партии Черногории (SD).

«После двухмесячной трагикомедии и политического цирка, свидетелями которого нам, к сожалению, пришлось стать, и «родовых мук», которые пережили «освободители Черногории» виде трехсторонней коалиции, мы получили не экспертное, а экспериментальное правительство политического лицемерия и трусости, которого нет нигде на земном шаре», — говорится в заявлении SD.

От правительства доверия, по их словам, «мы пришли к правительству недоверия, потому что никто из нового правящего большинства его не поддерживает, и они проголосуют за его избрание».