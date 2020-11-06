Анкара, , 16:30 — REGNUM Приобретение российских систем ПВО С-400 не может служить оправданием новых санкций США против Анкары, заявил 5 ноября вице-президент Турции Фуат Октай в интервью турецкому каналу A Haber.

По его словам, хотя Турция и «перестала быть страной, которая боится санкций», но это не повод портить отношения.

«Покупка С-400 не может оправдать санкции», — сказал Октай.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон неоднократно выражал недовольство фактом приобретения Турцией российских комплексов С-400, заявляя, что Россия может через эти системы получать секретную информацию об американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Власти США исключили Анкару из участия в программе производства F-35A в июле 2019 года сразу после получения Турцией российских систем ПВО С-400.

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