Варшава, , 16:28 — REGNUM Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что руководство польской столицы не даст разрешение на организацию Марша Независимости в этом году. Мероприятие проходит традиционно 11 ноября в честь Дня независимости Польши в виде уличного шествия по центру столицы. Об этом передает Onet.pl.

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»В связи с негативными прогнозами министерства здравоохранения я не согласен с проведением массовых мероприятий в Варшаве. Речь идет традиционном Марше независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое было запрошено руководством нашего воеводства, свидетельствует о сложной эпидемической ситуации, особенно в Варшаве и на всей Мазовии», — заявил Тшасковский.

Политик, являющийся представителем оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа», также подчеркнул, что «не стоит политизировать данное решение», указывая на примеры запретов иных массовых собраний и мероприятий в настоящее время.

Напомним, ранее правый активист, председатель Ассоциации Марша независимости Роберт Бонкевич утверждал, что мероприятие в любом случае состоится, несмотря на пандемию. При этом, он призвал приходить на мероприятие в масках и обязательно соблюдать необходимые ограничения в виде соблюдения дистанции.