Варшава, , 16:26 — REGNUM Представители оппозиционных политических сил Польши, а также уполномоченный по правам человека в республике резко осудили решение властей отказать от помощи Берлина, которая предлагалась для борьбы с пандемией. Об этом передает Onet.pl.

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Так, уполномоченный по правам человека в Польше Адам Бондар заявил, что Польша должна принять помощь Германии. Он подчеркнул «пугающие темпы» развития эпидемии в Польше в сочетании с «серьезным кризисом в польской системе здравоохранения». Он заявил о «нехватке мест для новых пациентов с COVID-19, требующих срочной госпитализации» в больницах, о «нехватке основного медицинского оборудования и быстро сокращающемся количестве медленных аппаратов искусственной вентиляции легких», а также о «сокращающемся количестве медицинского персонала, готового помочь тем, кто страдает от коронавируса».

»Не секрет, что в Федеративной Республике Германии есть прекрасно организованная служба здравоохранения, в том числе с финансовой точки зрения. И, следовательно, большое количество специалистов, обширная больничная база и излишки оборудования, необходимого для спасения человеческих жизней. Например, аппараты искусственной вентиляции легких», — подчеркнул Адам Боднар.

Критика прозвучала и со стороны оппозиции. 5 ноября депутаты от «Гражданской коалиции» Михал Щерба и Дариуш Йонский написали премьер-министру письмо, в котором, в частности, попросили предоставить им «любую информацию и документы о деталях предлагаемой помощи», а также содержание решений и документов об отказе в поддержке Германии.

Депутат Щерба также назвал решение правительства об отказе в помощи «пиком безответственности» и предложил, чтобы её получили местные власти, если Варшава откажется.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска выразил отказ от помощи в борьбе с пандемией коронавируса, которую Варшаве предлагает Германия.