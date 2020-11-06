Москва, , 16:24 — REGNUM Москва может хоть сейчас вернуться к формату «два плюс два» в диалоге с Вашингтоном, заявил 6 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Звезде».

Лавров "В своё время был формат «два плюс два» между нами и американцами, но он давно уже ушёл в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате».

Напомним, формат «два плюс два» фактически не функционирует с августа 2013 года, когда состоялась последняя встреча. Формат просуществовал 11 лет.

Формат «два плюс два» предполагает переговоры на уровне министров иностранных дел и министров обороны двух стран. На последней встрече 9 августа 2013 г. обсуждалась проблематика ПРО, СНВ и других стратегически важных вопросов.

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