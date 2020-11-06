Варшава, , 16:24 — REGNUM Советник министра образования Польши Томаш Питуха до сих пор не выполнил предписание суда от 2018 года выплатить моральную компенсацию оппозиционному активисту. Оппозиционер готовится в связи с этим снова подавать на него в суд. Об этом сообщает Onet.pl.

Напомним, в сентябре 2018 года Томаш Питуча разместил в соцсетях комментарий по поводу проведения оппозицией и ЛГБТ-сообществом Марша равенства: «Они хотят организовать в Люблине так называемый Марш равенства, пропагандирующий гомосексуализм и педофилию».

Запись возмутила организатора данного мероприятия Бартоша Сташевского, который подал в суд на политика. Суд первой инстанции признал Томаша Питуху виновным в клевете на Сташевского и назначил ему оплатить моральную компенсацию в размере 5 тысяч злотых (около 1,3 тыс. долларов США). Советник пытался обжаловать решение суда, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. Оно вступило в силу 5 декабря 2019 года.

Однако, как сообщает активист, до сих пор данная компенсация так и не была выплачена: «Пока мы не получили выплату в размере 5 тысяч злотых от Томаша Питухи. Поэтому мы готовим необходимые документы для возбуждения нового судебного дела с целью взыскания этой суммы», — сообщил активист.