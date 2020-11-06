Минск, , 16:22 — REGNUM «Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей», — заявил 6 ноября Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии открытия третьей линии Минского метрополитена.

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Новая линия состоит из четырёх новых станций, открытие которых было приурочено к государственному празднику 7 ноября, который советские люди помнят как «День Великой Октябрьской социалистической революции». По словам Лукашенко, строительство новых станций будет развиваться и, в перспективе, возможно строительство объединяющего их кольца — как в Москве.

«С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь длиной в 37 лет. Экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый — этот вид транспорта стал самым массовым и популярным, в общем-то, народным», — сообщил Лукашенко.

Ежедневно в минском метро проезжает более 700 тыс пассажиров — третья часть всего пассажиропотока Минска. На строительстве первой очереди новой ветки трудились более 3 тыс человек. Каждый километр проходки с отделкой обошёлся белорусским налогоплательщикам в $80 млн, и оно того стоит, подчеркнул Лукашенко.

Он также прокомментировал кризис в Белоруссии, презрительно отозвавшись об участниках массовых манифестаций. Они длятся четвёртый месяц с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения террора силовиков и освобождения политзаключённых.

«И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены — это серьезная ломка. Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная», — сказал он, обращаясь к метростроевцам.

Лукашенко поручил переводить Минск на электротранспорт и уделить особое внимание трамвайному движению. Он также прокомментировал включение первого энергоблока строящейся «Росатомом» БелАЭС в объединённую энергосистему постсоветской республики.

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — приводит его слова президентская пресс-служба.