Гданьск, Польша, , 16:21 — REGNUM Вечером 6 ноября в польском Гданьске активисты протеста против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов проведут очередную акцию «техно-протест». Об этом передает Onet.pl.

«Мы требуем полной легализации абортов, довольно гнилых компромиссов! Приглашаем всех любителей электронной музыки гулять с нами по Гданьску в ритме лучших сетов Berghain», — сообщают организаторы мероприятия.

Подобный «техно-протест» уже прошел в польской Гдыне. Там на прошлой неделе несколько сотен человек прошли маршем по центру города, а впереди демонстрации медленно ехала машина, из колонок которой громко играла техно-музыка.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.