Прага, , 16:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Чехии включило Польшу в список стран с высоким уровнем распространения коронавируса, в связи с чем между странами будут действовать новые ограничения при пересечении границы. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Так, с 9 ноября поездка из Польши в Чехию продолжительностью более 12 часов будет возможна только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Если гражданин Польши или третьей страны с её территории прибыл в Чехию без данного документа и пробыл там более указанного времени, его прибытие будет считаться там незаконным.

Исключением также будут приграничные рабочие, школьники и студенты, которые пересекают границу не реже одного раза в неделю, дипломаты, а также дети в возрасте до 5 лет. Въезд без теста на коронавирус также будет возможен в экстренных ситуациях, связанных, например, со здоровьем.

Ограничения также не будут применяться к гражданам Чешской Республики и их семьям, иностранцам с постоянным или временным видом на жительство в Чехии, а также водителям и иным лицам, проезжающим через Чешскую Республику транзитом.

За последние сутки в Польше были выявили рекордные 27 143 новых случая заражения коронавирусом. В последние 24 часа умерли 367 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За всё время с начала пандемии в республике были зарегистрированы 466 679 случаев заражения, умерли 6 842 человека.