Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Когда борющийся за переизбрание Дональд Трамп заявляет, что он уже выиграл выборы, а подсчет еще неучтенных голосов является мошенничеством, социальная сеть Twitter скрывает его сообщения. Однако подобные посты Трампа в Facebook продолжают висеть на странице, что дает ему большую свободу действий. Об этом сообщил журналист Dagens Nyheter Линус Ларссон.

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«Лента президента Дональда Трампа в Twitter в пятницу утром была странной. Из шести последних сообщений четыре были скрыты. Не удалены, но скрыты с предупреждением о том, что контент может вводить в заблуждение», — отмечает Ларссон.

Однако в Facebook все по-другому. Там посты Трампа, в некоторых случаях почти идентичные, могут оставаться со специальной пометкой о том, что подсчет голосов продолжается и это может потребовать времени. Это соответствует политики Facebook, которая заключается в минимальном вмешательстве. Как сказал генеральный директор социальной сети Марк Цукерберг: «Facebook не должен быть арбитром истины».

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