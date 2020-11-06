Бишкек, , 16:18 — REGNUM В центральную избирательную комиссию поступило заявление от Нурлана Мотуева о намерении принять участие в досрочных выборах президента Киргизии в качестве кандидата.

На президентские выборы Мотуев идет как самовыдвиженец.

Отмечается, что Нурлан Мотуев стал десятым претендентом на высший государственный пост республики. Ранее заявления в центризбирком Киргизии также подали:

экс-спикер парламента Адахан Мадумаров ,

, объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев ,

, руководитель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов ,

, эксперт-экономист Кубан Чороев ,

, осужденный за попытку захвата власти экс-губернатор Бектур Асанов ,

, политолог Бакыт Бакетаев ,

, экс-спикер парламента Канатбек Исаев ,

, эксперт по транспорту Абдыкаар Сыдыков ,

, бизнесмен Сазыкбай Турдумалиев.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года Свердловский районный суд столицы Киргизии признал Нурлана Мотуева виновным в пропаганде экстремизма и приговорил к семи годам лишения свободы.

Мотуев стал известен после того, как захватил угольный разрез «Кара-Кече» после «Тюльпановой революции» 2005 года. В течение нескольких месяцев новые киргизстанские власти не могли вернуть государству захваченное «угольным королем» и его сторонниками месторождение.