Бишкек, 6 ноября 2020, 16:18 — REGNUM В центральную избирательную комиссию поступило заявление от Нурлана Мотуева о намерении принять участие в досрочных выборах президента Киргизии в качестве кандидата.
На президентские выборы Мотуев идет как самовыдвиженец.
Отмечается, что Нурлан Мотуев стал десятым претендентом на высший государственный пост республики. Ранее заявления в центризбирком Киргизии также подали:
- экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
- объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
- руководитель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов,
- эксперт-экономист Кубан Чороев,
- осужденный за попытку захвата власти экс-губернатор Бектур Асанов,
- политолог Бакыт Бакетаев,
- экс-спикер парламента Канатбек Исаев,
- эксперт по транспорту Абдыкаар Сыдыков,
- бизнесмен Сазыкбай Турдумалиев.
ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года Свердловский районный суд столицы Киргизии признал Нурлана Мотуева виновным в пропаганде экстремизма и приговорил к семи годам лишения свободы.
Мотуев стал известен после того, как захватил угольный разрез «Кара-Кече» после «Тюльпановой революции» 2005 года. В течение нескольких месяцев новые киргизстанские власти не могли вернуть государству захваченное «угольным королем» и его сторонниками месторождение.