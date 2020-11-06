Москва, , 17:39 — REGNUM Решение ряда американских телеканалов прервать речь президента США Дональда Трампа породило множество комментариев в интернете. Граждане выразили мнение 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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"СМИ и ИТ-компании сейчас это новая форма власти, причем мировой. В штатах они на 100% под демократами, так что не удивительно, что Трампа блокируют на ТВ и соцсети перестали показывать его сообщения. Изолируют конкурента, имея отличный инструментарий для манипуляций», — поделился мнением Алексей Б.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что данное решение телеканалов говорит о том, что выборная гонка в США окончательно превратилась в фарс. Этому способствует также вероятное большое количество махинаций с подсчетом голосов, считают граждане.

«Вот вам и «самая свободная демократическая страна».Телеканалы в наглую прерывают речь президента. Основательны его заявления или нет — разве они должны решать? Судебными наблюдателями уже выявлено 1,8 миллионов «мертвых душ» в ходе подсчета. К этому добавьте и голосование по почте, где тоже явно нечисто. Так что выводы делать рано. Впереди еще ждет схватка на юридическом поле, параллельно возможно и гражданском. А каналы этими действиями показали свою аганжированность и превышение прав», — пишет пользователь под псевдонимом «Луч-ник Грозный».

Многие высказали поддержку действующему президенту США Трампу. По их видению, данный кандидат вёл свою компанию значительно честнее, кроме того он намного более благосклонно относится к Российской Федерации нежели его соперник от Демократической партии Джо Байден.

«Американское шоу начинается. Очевидно. что большая часть американских СМИ за этого старого лиса Байдена. Против Трампа так же выступают некоторые голливудские актёришки и режиссёры. Трампу удачи! Пускай победит Трамп!», — написал Владимир С.

Но нашлись и те, кто заявил о своём желании видеть в президентском кресле Америки Байдена. Они это мотивировали банальным чувством любопытства.

«Хочу прикольного Байдена в президенты. Он смешной. А разницы для нас никакой кто там у них будет. Всё равно на Россию будут все бочку катить и санкции накладывать», — пишет пользователь Влад.

Напомним, 6 ноября ряд американских телеканалов прервал речь президента США Дональда Трампа.

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