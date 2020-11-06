Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, ставший на Украине главой комитета по реформам, уверен, что власти Грузии якобы преувеличивают масштабы распространения коронавируса, чтобы жители страны испугались и не выходили на акции протеста. Это заявление он опубликовал 6 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

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"Я уверен, что сейчас цифры искусственно раздуваются, чтобы закрыть страну и народ не вернул украденные выборы. Поэтому акции протеста по всей стране должны продолжаться», — написал Саакашвили.

Он призвал своих сторонников не бояться выходить на акции протеста и соблюдать на них меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Ранее Саакашвили заявил, что якобы перенес эту инфекцию, но не заметил этого, а узнал, только сдав тест на антитела.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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