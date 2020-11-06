Ново-Огарево, Московская область, , 15:58 — REGNUM Выборы в сентябре 2020 года оказались очень конкурентными. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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"Избраны представители двадцати одной партии, трёх избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев на этот раз избралась — около 13%. Среда была достаточно конкурентная», — заявила Памфилова.

Беспрецедентно низким был и процент отказов — ниже пяти 5%, а для представителей от партий — вообще на уровне 3%, указала она.

«Это очень низкий процент отказов, потому что фактически все, кто подготовился, приняли участие в этих выборах», — отметила глава ЦИК РФ.