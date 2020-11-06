Брюссель, , 15:54 — REGNUM Европейский союз продлил на год ограничительные меры против Турции из-за незаконной деятельности Анкары в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном 6 ноября в Брюсселе.

«Совет ЕС принял решение продлить до 12 ноября 2021 года существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден ввести санкции против Турции из-за её действий в Восточном Средиземноморье.

Греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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