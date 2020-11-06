Москва, , 15:58 — REGNUM Взятие под стражу в Гааге бывшего президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Всё — он больше Западу не нужен. Он сделал свое дело по их поручению, а теперь его слили и он добровольно едет в Гаагу. Аналогичная картина происходит со всеми западными шестёрками», — считает Александр П.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что справедливость не будет торжествовать в деле Тачи. Тем не менее, по их видению, данную фигуру слили попросту за ненадобностью, что может указывать на то, что какой-то срок бывший глава Косово всё же получит.

«Не верю, что справедливость восторжествует и эти чудовища получат по заслугам. Почему раньше за них не взялись? Американцы запретили их отдавать под суд? Очень похоже, что их опекали американцы, а теперь, видимо, слили за ненадобностью», — пишет Анна М.

Другие оказались уверены в том, что никакого приговора в отношении Тачи обнародовано не будет. Всё это связано с тем, что Косово является проектом США и НАТО, что говорит о том, что наместники в этой территории выполняли приказы Запада.

«Снова будет оправдание. На этом так называемом международном суде в Гааге — виновные только сербы», — написал Ezio Auditore.

Но нашлись и те, кто указал на то, что видит, как ЕС начинает просыпаться и признавать в тех, кого ранее поддерживали тех кем они на самом деле являются. Поэтому, считают пользователи, велик шанс, что Тачи надолго окажется за решёткой.

«Европа их прикрывала и теперь они режут головы и стреляют в Парижах, Венах и других городах. И вот теперь они вспомнили, что сами открыли этот источник безнаказанности», — написала Юля Д.

Напомним, 6 ноября бывшего главу самопровозглашенного Косово Хашима Тачи взяли под стражу в Гааге.