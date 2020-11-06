Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Проверки жалоб на возможные нарушения во время голосования на выборах в парламент Грузии завершены, и случаи фальсификации не выявлены. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 6 ноября заявил представитель правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

«Мы хотим еще раз разъяснить общественности и показать реальную картину, связанную с организацией выборов. То, что парламентские выборы 2020 года были проведены справедливо и демократично, было признано всем международным сообществом», — сказал Мдинарадзе.

Он сообщил, что проверки проводили сотрудники ЦИК и представители неправительственных организаций. Для демонстрации открытости было решено пересчитать результаты голосования на 20 избирательных участках, где жаловались на возможные нарушения. Фальсификаций выявлено не было, а показатели «Грузинской мечты» даже стали лучше.

«Как бы иронично и парадоксально для кого-то это ни звучало, при пересчете даже немного улучшились результаты правящей партии», — заявил Мдинарадзе.

Представитель «Грузинской мечты» также обвинил «радикальную оппозицию» в использовании «лжи». По словам Мдинарадзе, на странице партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в соцсети Facebook, названной «Фальсифицированные протоколы», якобы удаляются комментарии тех пользователей, которые опровергают заявления от ЕНД.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

Между тем, уволившийся сотрудник ЦИК Грузии Иванэ Бурдули публично заявил, что знает о нарушениях, которые якобы были во время голосования.

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