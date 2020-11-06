Джакарта, , 15:41 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об исламе не может быть оправдано, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, свобода должна ограничиваться религиозными ценностями.

«Заявление Макрона нельзя оправдать, потому что ни одна религия не может мириться с терроризмом. Следовательно, религия — это религия, терроризм — это терроризм», — заявил вице-президент Индонезии в официальном заявлении 6 ноября 2020 года.

Ранее правительство Индонезии резко раскритиковало действия Макрона. Заявление президента Франции также вызвало гнев среди мусульман в разных уголках мира, в том числе в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Франции в Джакарте опубликовало в социальной сети Facebook ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о радикальном исламизме.

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