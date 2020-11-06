Москва, , 15:49 — REGNUM Предварительные итоги голосования по выборам президента США в штате Джорджия, согласно которым кандидат от Демократической партии Джозеф Байден почти сравнялся с действующим президентом страны Дональдом Трампом, вызвали бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Удивительная демократия, больше 100 лет у руля две партии сменяют друг друга! Процветает семейственность и клановость. Голосовать можно по нескольку раз, вбросы по 130К бюллетеней, другие выкидывают в мусор в прямом эфире … и эти люди запрещают нам ковырять в носу?!», — пишет пользователь Олег.

Многие комментаторы принялись иронизировать над сложившейся политической ситуацией в США. Они предложили создать в США координационный совет оппозиции для того, кандидата, который проиграет эти выборы, как это было в Белоруссии.

«Пора создавать американский координационный совет! Для мирной передачи власти — американскому народу! Штаб-квартиру нужно открыть в Ливии или в Ираке, где уже победила демократия», — пишет Алексей Ц.

Ряд пользователей сообщили, что не доверяют выборной системе, которая сложилась в США. По их видению, каждый штат проводит голосование по-своему, что может приводить к всевозможным перегибам и махинациям на местах.

«В штатах прокатит всё что хочешь. Любые массовые вбросы, любые беспредельные законы. В каждом штате свои законы, свои бюллетени, свои методы и возможность неоднократного голосования», — пишет пользователь walklin.

Некоторые пользователи решили обсудить фигуру Байдена и пришли к выводу, что как политик он не может соревноваться с лидерами влиятельнейших стран мира, по типу Китая или России.

«Интересно, а как Байден сможет конкурировать с такими лицами, как Путин, Эрдоган, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын?! А если он вообще забудет их имена, забудет, что он президент, нажмёт на одну интересную кнопку? Опасно такую сверхдержаву оставлять на него», — считает пользователь под псевдонимом «Победу джедаям!».

Напомним, 6 ноября стали известны предварительные итоги голосования по выборам президента США в штате Джорджия, согласно которым кандидат от Демократической партии Джозеф Байден почти сравнялся с действующим президентом страны Дональдом Трампом.

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