Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана переносится из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса. Об этом 6 ноября на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

XVII форум межрегионального сотрудничества должен был пройти во второй декаде ноября 2020 года в казахстанском Кокчетаве. В мероприятии планировали принять участие главы России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в начале ноября в Омске. Стороны подписали ряд двусторонних соглашений.

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