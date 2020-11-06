Киев, , 15:38 — REGNUM Заместитель секретаря Совнацбеза Украины Сергей Кривонос заявил о провале национально-патриотического воспитания населения и молодежи на государственном уровне.

Об этом он сказал на пресс-конференции 6 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы не работаем с собственными детьми, с ними работают другие… И что мы получаем? Через 10−15 лет вырастет поколение с другими ценностями», — констатировал силовик.

В частности, Кривонос отметил ситуацию в приграничных с Россией областях Украины, где «российские теле принимаются каналы абсолютно спокойно, а вот украинские каналы имеют ограниченные возможности».

«В результате такой мягкой информационной экспансии через 5−10 лет снова могут появиться так называемые «харьковская народная республика» или «сумская народная республика»… Форматирование восприятия информации нашим народом приведет к тому, что ценности Украины сменятся ценностями России», — сказал он, добавив, что со стороны действующей власти не обратить внимание на эту проблему сейчас будет «большой ошибкой».

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года Верховная рада приняла закон «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения». «Пласт» — молодежная организация явно антироссийской направленности, сильно распространенная на западной Украине.