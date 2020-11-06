Берлин, , 15:33 — REGNUM Германская сторона готова передать Москве данные об инциденте с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, однако при условии. Об этом 6 ноября заявили в министерстве юстиции ФРГ.

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В ведомстве отметили, что Россия предоставила не всю необходимую информацию для ответов по запросам о правовой помощи по ситуации с Навальным, о чем Федеральное ведомство по делам юстиции проинформировало Генпрокуратуру РФ.

«Передача личных данных господина Навального может быть рассмотрена только тогда, когда в РФ будет открыто официальное расследование этого преступления», — заявил представитель министерства.

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Напомним, 6 ноября представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что в ведомство поступил ответ компетентных органов ФРГ, в котором Германия попросила дополнительных разъяснений и информации по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным. При этом, по его словам, ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны.