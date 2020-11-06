Киев, , 15:26 — REGNUM Новым планом действий по Донбассу украинская делегация «демонстрирует свою инициативу», — заявил на брифинге 6 ноября заместитель секретаря Совнацбеза Украины Сергей Кривонос.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Кривонос отметил, что «навязывая» свои предложения, Украина уже этим заставляет Россию «действовать не так уверенно, как раньше».

«Пошло движение вперед и мы навязываем свою инициативу — это очень важно. Каким образом будут действовать наши переговорщики, мы увидим… Украина показала свое желание продолжать шаги вперед к мирному решению ситуации в Донбассе. Теперь будем ждать ответа со стороны наших оппонентов», — заявил силовик.

Кривонос отметил, что в Киеве видели реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, но при этом будут ждать официального ответа на уровне контактной группы. Он также добавил, что обозначенные в плане сроки могут обсуждаться и при согласии сторон переноситься.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября украинская делегация обнародовала новый план действий, который заключается в том, что после выполнения ряда действий уже 31 марта 2021 года в республиках Донбасса должны пройти местные выборы под украинскими флагами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документ нуждается в изучении, но сразу же видно, что план расходится с содержанием и последовательностью действий, предусмотренных Минскими соглашениями по урегулированию.