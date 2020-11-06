Приштина, , 15:25 — REGNUM Деятельность Суда по военным преступлениям бывшей Освободительной армии Косово (ОАК) на территории Косово и Метохии во время конфликта 1998−2000 гг., скорее всего, не будет похожа на деятельность Гаагского трибунала по преступлениям в бывшей Югославии, когда обвиняемый из числа лидеров косовских сепаратистов Рамуш Харадинай быстрее возвращался из Гааги, чем уезжал туда. Об этом ИА REGNUM заявил председатель «Союза албанцев в Сербии» Демо Бериша.

Напомним, что Суд по военным преступлениям ОАК подтвердил обвинительный акт против президента сепаратистского Косово Хашима Тачи, лидера Демократической партии Косово Кадри Весели, депутата парламента Реджепа Селими и его экс-главы Якупа Красничи. Они были задержаны между 4 и 5 ноября и военным самолетом КФОР (миссии НАТО в Косово. — Прим. ИА REGNUM) перевезены в Гаагу. До того как отправиться в суд, Тачи подал в отставку с должности президента Косово.

По словам Бериши, этот процесс не будет похож на предыдущие судебные преследования бывших участников ОАК по очень простой причине — обвинительный акт охватывает не только действия ОАК против тогдашних югославских сил.

«В обвинении упоминаются и сто мирных жителей, которые были убиты во время и после окончания военных действий, до середины 2000 года, и это в большинстве своём албанцы. Сербов и цыган меньше. Поэтому нельзя сравнивать предстоящий процесс с процессом против Харадиная в гаагском суде», — рассказал Бериша.

Эксперт считает, что на этот раз США как создатель косовского государства решили «расправиться» с бывшими лидерами ОАК, которые не хотят «уйти на пенсию».

«Америка всем бывшим командирам ОАК дала шанс уйти на пенсию. Но они не захотели этого сделать из-за большого количества денег, которые были в обороте. Речь идет о части денег так называемого фонда «Отечество зовет». Частично остались деньги банка «Дукаджини», который был открыт в Тиране. Этими деньгам они располагали до недавних пор. Во-вторых, косовские лидеры из рядов ОАК плохо распределяли средства, которые международные фонды выделяли на развитие Косово, и направляли их в основном в собственные карманы», — добавил эксперт.

Бериша напомнил, что, по конституции Косово, если президент по любой причине уходит в отставку, то в течение шести месяцев его должность занимает спикер парламента, в данном случае Вьоса Османи. За это время парламент должен выбрать нового президента, при этом за новую кандидатуру должно проголосовать две трети депутатов, добавил он.

«Если за это время президент не будет выбран, тогда в Косово пройдут внеочередные парламентские выборы. Так как Вьоса Османи находится под влиянием партии «Самоопределение» бывшего премьера Альбина Курти, и ее также исключили из партии «Демократический союз Косово», по всей видимости, она всё-таки распустит парламент и объявит внеочередные выборы. Конечно, при условии, что США и ЕС будут с этим согласны», — полагает Бериша.

Эксперт не исключил возможность возникновения протестов в Косово, но такая вероятность не слишком велика, так как Тачи перед отъездом в Гаагу призвал народ к миру и солидарности.

«Но вопрос в том, что будет, когда из правительства выйдет партия Рамуша Харадиная. Ее место может занять партия Кадри Весели, если уже существует договоренность, что место президента Косово отойдет представителю этой партии. Один из кандидатов — Энвер Ходжай, бывший министр иностранных дел. Он известен своими взглядами, согласно которым все балканские государства — Босния и Герцеговина, Хорватия, Албания, Македония и Черногория — должны объединиться для того, чтобы расшатать и свергнуть власть в Белграде», — подытожил Демо Бериша.