Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе предложила участвующим в протестах оппозиционным партиям перейти к переговорам, чтобы снизить риски распространения коронавируса в стране. С этим обращением, как сообщает пресс-служба минздрава, она выступила 6 ноября на брифинге.

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«Мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией, это важно. Любые переговоры и соглашения могут быть достигнуты более цивилизованно и эффективно, без злоупотребления нашими эмоциями и интересами», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что минздрав в первую очередь заботится о том, чтобы остановить пандемию, и призвала протестующих не содействовать распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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