Ново-Огарево, Московская область, , 15:22 — REGNUM В России необходима реформа в связи с тем, что выборы проводятся в учебных учреждениях. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Я бы хотела с Вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне всё-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», — заявила Памфилова.

«У меня есть предложение, потом мы его обсудим», — добавила она.