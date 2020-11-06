Стокгольм, , 15:40 — REGNUM Китайский IT-гигант Huawei обжалует решение шведских властей отказать компании в доступе к сетям 5G на территории страны. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее Шведское управление связи и телекоммуникаций запретило двум китайским компаниям участвовать в аукционе по покупке частот пятого поколения связи. Решение, действие которого распространялось на Huawei и ZTE, было принято по просьбе Службы государственной безопасности и Вооруженных сил Швеции.

По данным журналистов, сейчас Huawei пытается отменить аналогичные запреты в Польше и Румынии. Теперь в число этих стран присоединилась и Швеция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНР в Швеции Гуй Цунъю предупредил о возможных трудностях для шведских компаний, работающих в Поднебесной. Заявляя об этом, дипломат упомянул производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson.