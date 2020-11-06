Москва, , 15:18 — REGNUM Избирательная кампания в России в 2020 году прошла на высшем уровне и с легитимным результатом, заявил 6 ноября президент страны Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

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Глава государства поблагодарил Памфилову и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. Путин отметил, что выборная кампания «это всегда сложно, а в условиях пандемии — ещё и опасно».

«Вы прошли через это и сделали всё на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом», — сказал Путин, добавив, что результат с точки зрения легитимности выборов очень хороший.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с Путиным Памфилова заявила, что доверие граждан России к избирательному процессу растёт.

«Что касается итогов выборов. Знаете, главный итог прошедшей кампании — это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности», — заявила она.