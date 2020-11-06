Баку, , 15:18 — REGNUM Армянская сторона хочет вовлечь в конфликт в Нагорном Карабахе третьи страны, в частности, страны участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким утверждением 6 ноября выступил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

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По словам Асадова, армянская сторона обстреливает со своей территории города Азербайджана, которые расположены вдали от зоны боевых действий, и этим провоцирует Баку на ответный огонь.

«Тем самым Ереван намеревается втянуть в конфликт третьи страны, в частности государства-члены ОДКБ», — заявил он.

Также, как считает азербайджанский премьер-министр, в Армению, а затем в Карабах контрабандой поставляются вооружения и перебрасываются наемники.

При этом Асадов отметил, что, по него мнению, Азербайджан не воюет с армянским народом, а занимается восстановлением территориальной целостности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что четыре города, три поселка и 200 населенных пунктов взяли под контроль в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана.