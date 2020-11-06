Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Борющийся за свое переизбрание президент США Дональд Трамп заявил, что при подсчете голосов у него пытаются украсть победу. Однако наблюдавшие за выборами четыре депутата парламента Швеции не выявили каких-либо фактов нарушений, позволяющих говорить об электоральном мошенничестве. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Напомним, что сейчас результат выборов во многом зависит от четырех штатов. Речь идет о Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Неваде. За прошедшую ночь отрыв Трампа в Джорджии сократился до критических нескольких сотен голосов и привел к лидерству Джозефа Байдена. Ранее Трамп призывал остановить подсчет голосов, чтобы не допустить вбросов.

В свою очередь, парламентская группа Риксдага, побывавшая на выборах, не нашла поводов ставить результаты волеизъявления американцев и подсчет голосов под сомнение.

«Будучи наблюдателями от ОБСЕ, которые были на выборах, мы пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что были допущены серьезные фальсификации», — заявил Йохан Бюсер.