Ново-Огарево, Московская область, , 15:14 — REGNUM Граждане России положительно оценили опыт прошедших в сентябре выборов. Об этом 6 ноября заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«У нас где-то 79% были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84% от тех, кто проголосовал, — им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77% всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику», — заявила Памфилова.