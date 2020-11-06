Бишкек, 6 ноября 2020, 15:11 — REGNUM Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» сегодня, 6 октября, начали демонтировать забор и ворота, установленные вокруг Дома правительства республики, передает корреспондент ИА REGNUM.
Делается это по распоряжению нового спикера киргизского парламента Таланта Мамытова.
Планируется, что на снос ограждения потребуется чуть больше недели.
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При этом несколько секций забора всё же оставят нетронутыми, поскольку на них расположены мемориальные доски со списком жертв «Апрельской революции» 2010 года, в ходе которой был свергнут второй президент Киргизии Курманбек Бакиев.
В какую сумму обойдется налогоплательщикам демонтаж правительственной изгороди, пока неизвестно.
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