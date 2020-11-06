Киев, , 15:12 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины готовы дать разъяснения своего решения по антикоррупционным органам, которое стало причиной политического кризиса в стране.

Об этом заявил судья КСУ Владимир Мойсик в комментарии РБК-Украина сегодня, 6 ноября.

Мойсик заявил, что сейчас сторонам надо остановиться и «искать пути к взаимопониманию».

Судья заявил, что ситуацию надо «смягчить».

»Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти «преступники», которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда?», — задался вопросом он.

Мойсик выразил мнение, что политический конфликт «разогрет» специально.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе Рада обратилась к судьям КСУ с предложением добровольно уйти в отставку для урегулирования нынешнего кризиса. Также парламент прорабатывает еще ряд вариантов — вплоть до увольнения нынешнего состава суда через решение депутатов (хотя формально у Рады таких полномочий нет).

Между тем, работа КСУ, который был готов вынести следующий вердикт, по земельной реформе, оказалась заблокирована. Часть судей отказались работать до урегулирования ситуации, и таким образом, в КСУ сейчас нет кворума.