Сеул, , 15:15 — REGNUM Если КНДР создаст напряжённость на Корейском полуострове с целью изучения намерений следующей администрации США, то эти действия не поспособствуют улучшению ситуации на полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявлением министра объединения Ли Ин Ёна.

Министр отметил, что в начале апреля 2009 года (в первый год правления Барака Обамы) Пхеньян произвел запуск ракеты большой дальности «Ынха-2» со спутником, а в мае того же года — провел второе подземное испытание ядерного оружия.

Ли Ин Ён также призвал правительство КНДР выполнять договорённости с Сеулом и Вашингтоном независимо от того, кто станет президентом США.

«Независимо от того, какая администрация придёт к власти, мирный процесс на Корейском полуострове будет продолжен», — подчеркнул министр.

Он также выразил уверенность в том, что Южная Корея и США будут искать мирное решение всех проблем с КНДР путём диалога.