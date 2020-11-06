Стокгольм, , 17:21 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хультквист пообещал, что Шведская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций будет обладать полным доступом ко всей секретной информации, касающейся перевозки военной техники на затонувшем пассажирском пароме «Эстония». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что вопрос о новом расследовании гибели «Эстонии», трагедии, унесшей жизни 852 человек, обострился после того, как съемочная группа Discovery обнаружила отверстие в корпусе судна, о существовании которого было неизвестно 26 лет.

В опубликованном фильме одна из выживших пассажиров Сара Хедрениус рассказала о том, как ей удалось увидеть загрузку военной техники на борт «Эстонии» в порту Таллина.

«Если Шведская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций захочет ознакомиться с вопросами, отнесенными к ведению Вооруженных сил и наших ведомств, то это приветствуются, она получит полный доступ к данным наших ведомств», — заявил Хультквист.