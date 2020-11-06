Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Уволившийся сотрудник Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Иванэ Бурдули заявил, что во время голосования на выборах в парламент страны якобы имели место серьезные нарушения. Своё заявление он сделал 6 ноября в эфире телеканала «Мтавари архи».

Бурдули в качестве примера рассказал о «каруселях», схемах, когда один и тот же человек может голосовать несколько раз. По словам экс-сотрудника ЦИК, на избирательных участках якобы заранее знали, кто из избирателей не придет на выборы, и вместо них голосовали специальные люди.

Как заявил Бурдули, они якобы подходили к знакомому члену комиссии и показывали свой паспорт, но тот выдавал бюллетень за другого человека из списка. Кроме того, уволившийся сотрудник Центризбиркома сказал, что знает о случаях «подкупа и давления на выборах».

О своем увольнении Бурдули сообщил 6 ноября. Он заявил, что уходит из-за того, что выборы были «сфальсифицированы».

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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