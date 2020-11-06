Ново-Огарево, Московская область, , 15:07 — REGNUM Доверие граждан России к избирательному процессу растёт. Об этом 6 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой.

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"Что касается итогов выборов. Знаете, главный итог прошедшей кампании — это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности», — заявила Памфилова.

«ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов», — указала она.