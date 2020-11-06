Женева, Швейцария, , 15:11 — REGNUM С любой новой американской администрацией, независимо от того, каковы будут итоги выборов президента США, готова работать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 6 ноября заявил на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По словам Райана, ВОЗ просто хотела бы поздравить жителей Соединенных Штатов с тем, что они поучаствовали в выборах главы американского государства, «в этом демократическом процессе».

«И нужно подчеркнуть, что мы, конечно же, будем работать с любой администрацией США сейчас и в будущем», — сказал директор программы ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии Европейского союза, а ранее премьер-министр Польши (2007−2014) Дональд Туск подверг критике действующего президента США Дональда Трампа.