Киев, , 14:59 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук требует от президента Зеленского перевыборов парламента, так как это единственный выход из сложившегося политического кризиса, заявил в своем комментарии 6 ноября политический эксперт Валентин Землянский.

Также перевыборы нужны, отметил эксперт, потому что поражение «слуг народа» на местных выборах ставит под вопрос возможность существования Верховной рады в нынешнем составе, где большинство депутатских мест сохраняются за партией, которой украинцы высказали полное недоверие на выборах.

Землянский напомнил, что в свое время Зеленский распустил парламент прошлого созыва, апеллируя точно такими же аргументами.

«Разгром президентской партии «Слуга народа» на недавно прошедших муниципальных выборах ставит под вопрос легитимность украинского парламента, где партия Зеленского сохраняет за собой большинство депутатских мест. Рано или поздно встанет вопрос — насколько легитимна на сегодняшний день Верховная рада. Мы попадаем в ситуацию прошлого года, когда Зеленский распускал парламент восьмого созыва: вы — политические банкроты, ваша власть не соответствует ожиданиям, надеждам и чаяниям простых украинцев, поэтому надо распуститься», — анализирует специалист.

Также он добавил, что сейчас с этой же резонной мотивацией выступает оппозиция, в частности партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, вероятно, этот весомый аргумент таки склонит действующего президента к перевыборам.

«При том, что это остается правом, а не обязанностью Зеленского, я думаю, в любом случае, если инстинкт политического самосохранения возобладает, то я не исключаю к весне ситуацию перевыборов Рады», — резюмировал Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам местных выборов 25 октября, согласно предварительным данным, «Слуга народа» получила в подавляющем большинстве советов 3−4 место, набрав порядка 10% голосов.

После этого Медведчук заявил, что на местных выборах украинцы отдали свой голос оппозиционной партии, а это значит, что люди категорически не довольны существующей властью и ее действиями.

«Мы, сделали все для того, чтобы дойти до людей, и как результат — мы получили то доверие, на которое рассчитывали. Мы будем высоко ценить это доверие. На местах наши депутаты, наши депутатские группы, фракции, наши представители в должностях мэров будут делать все необходимое для того, чтобы Украина превратилась в успешную страну, а не в ту страну, в которой мы, к сожалению, сегодня живем в условиях экономического, социального, гуманитарного и политического кризиса», — подчеркнул политик.

Президент Зеленский ранее допускал, что распустит нынешний состав Верховной рады и объявит перевыборы, если парламент не будет участвовать в решении конституционного кризиса.