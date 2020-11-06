Берлин, , 15:00 — REGNUM Отставка Хашима Тачи с поста президента самопровозглашенного Косово принята к сведению министерством иностранных дел Германии. Об этом 6 ноября говорится в заявлении МИД ФРГ на странице ведомства в соцсети Twitter.

При этом ранее специальным судом по Косово в отношении Тачи было утверждено обвинение за военные преступления 1998−1999 годов. После этого, 5 ноября, он подал в отставку и затем был взят под стражу в Гааге

«Мы приняли к сведению отставку президента Тачи. Приветствуем заявленное сотрудничество обвиняемых с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем добавляется, что рассмотрение военных преступлений является необходимостью, а также частью приверженности Косово принципу верховенства права.

Также во внешнеполитическом немецком ведомстве отметили, что сотрудничество с самопровозглашенным Косово, как с важным партерном в Европе, будет продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 5 ноября нанес официальный визит в Ватикан для встречи с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.