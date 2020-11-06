Москва, , 14:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ актуальное положение дел в борьбе с коронавирусом в российских регионах и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совбез и выборы: рабочий день президента РФ 6 ноября — все новости»

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, разговор о ситуации с коронавирусом состоялся «с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи».

«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армия Азербайджана проводит наступательную операцию. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в военных преступлениях.

Ранее сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время заседания Совета глав правительств СНГ заявил, что азербайджанские ВС взяли под контроль четыре города, три поселка и 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Читайте также: В Баку сообщили, что взяли под контроль в Карабахе четыре города