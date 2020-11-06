Аддис-Абеба, , 14:38 — REGNUM Генеральный секретарь ООН заявил, что он «глубоко обеспокоен» боевыми действиями в северном регионе Эфиопии Тыграй, где федеральные войска выступили против этнической группировки, которая десятилетиями возглавляла правящую коалицию страны. Об этом Антониу Гуттериш написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Стабильность Эфиопии важна для всего региона Африканского Рога. Я призываю к немедленной деэскалации напряженности и мирному разрешению конфликта», — написал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

Федеральное правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда мобилизует войска со всей страны и направляет их в Тыграй после двухдневных столкновений между правительственными войсками и Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ).

Звуки выстрелов слышны у города Абурафи, расположенного недалеко от границы регионов Тыграй и Амхара, сообщил агентству Reuters гуманитарный работник в этом районе.

Два истребителя ВС Эфиопии были замечены над Мэкеле, столицей Тыграя днем в четверг, 5 ноября, сообщили журналистам два дипломатических источника.

Напомним, что в 2019 году Абий получил Нобелевскую премию мира за прекращение десятилетнего конфликта с соседней Эритреей, однако он не смог предотвратить вспышки этнических беспорядков внутри своей страны.

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