Варшава, , 14:34 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска выразил отказ от помощи в борьбе с пандемией коронавируса, которую Варшаве предлагала Германия. Об этом сообщает Onet.pl.

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«У нас есть достаточное количество коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы строим временные больницы. На данный момент мы самодостаточны, Польша в такой помощи не нуждается», — сказал Краска.

На вопрос журналиста, можно ли ожидать общенационального карантина в стране на следующей неделе из-за прогнозируемого дальнейшего увеличения числа инфицированных, замминистра напомнил, что порог, установленный для столь жестких мер, составляет 70 инфицированных на 100 000 жителей. Текущий же уровень составляет в среднем 50 человек.

«Я знаю, что в некоторых регионах уже выходит цифра в 70 инфицированных на 100 тысяч населения», — добавил Краска. Замминистра также подчеркнул, что показатель количества людей, поступающих в больницы ежедневно, также важен в этой оценке, учитывая ограниченное количество мест для пациентов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в свою очередь сообщил, что в республике может быть введен общенациональный карантин, если в следующие дни суточный прирост заражений достигнет 29−30 тысяч новых случаев и продержится на таком уровне не менее 7 дней.

На протяжении последних нескольких недель Германия предлагает иным странам Европейского союза, в том числе Польше, помощь в борьбе с COVID-19.

За последние сутки в Польше были зафиксированы 27 143 новых случаев заражения коронавирусом. В последние 24 часа в стране умерли 367 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За всё время с начала пандемии в республике были зарегистрированы 466 679 случаев заражения, умерли 6 842 человека.