Минск, , 14:29 — REGNUM В белорусской столице Минске сотрудники ОМОН задержали около десяти участниц протестного «женского марша», сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Протестная акция была назначена на 13:00 (совпадает с мск) в сквере на улице Пулихова. На месте собрались около десяти участниц, позже к ним подъехали микроавтобусы, из которых вышли сотрудники ОМОНа, забрали женщин и уехали.

Отметим, обычно так называемые «женские марши» проходят в Минске по субботам.

Как сообщало ИА REGNUM, по субботам в Минске проходят «женские марши», а по понедельникам — «марши пенсионеров». Протестные манифестации проходят в Белоруссии третий месяц.

Противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового террора силовиков и освобождения политзаключённых. Лукашенко отказался от диалога с протестующими, провёл «тайную инаугурацию» и предложил арестованным оппозиционерам принять участие в подготовке проекта новой Конституции.