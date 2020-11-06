Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума в ноябре может принять поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам первого заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

«Рассчитываем, что уже в ноябре месяце Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и в третьем чтении и с 1 января эти изменения вступят в силу», — заявил Исаев.

В поправках закрепляется оба термина — дистанционная и удаленная работа. Определяется несколько форматов: постоянная дистанционная работа, временный перевод на дистанционную работу (период должен быть до шести месяцев) и комбинированная работа (когда человек работает в офисе, но какое-то количество своего времени работает дистанционно).

«Все эти вопросы урегулированы. Урегулированы вопросы, связанные с взаимодействием между работодателем и работником, расширена статья о сохранении зарплаты в случае временного перехода на дистанционную работу по независящим от работника обстоятельствам. И в том случае, если работник не может работать дистанционно, определена плата за его простой по независящим от сторон причинам», — рассказал парламентарий.